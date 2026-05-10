Васил Терзиев награди Пол Мание за триумфа, Енчо Керязов окуражи лидера Гийермо Томас Силва

Кметът на София Васил Терзиев награди двукратния победител на отсечки от Джиро д‘Италия в България - Пол Мание. След като французинът триумфира в Бургас – същото стори 48 часа по-късно и в столицата.

В неделя беше време и за една от първите публични изяви на Енчо Керязов, който от петък е министър на спорта в кабинета „Радев“. За него беше привилегията да награди Гийермо Томас Силва за лидер в генералното класиране.

Победата на Мание в София се реши при преминаването на площад „Орлов мост“, когато основната група стопи на 6 секунди и след това погълна трима бегълци, измъкнали се над 100 км преди финала.

Цялото трасе от 175 километра от Пловдив беше изминато за 4:09:42 часа от най-бързите. След Пол Мание се наредиха Джонатан Милан и Дилън Груневеген.

На столична територия се стигна до лек инцидент на един от завоите преди Цариградско шосе, но това не засегна финиширането на нито един от състезателите.