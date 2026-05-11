Евгени Игнатов: Организираме мини Балканско първенство, заслужаваме зала

от БНТ , Източник: БТА
Снимка: БТА
Дългогодишният национален рекордьор на България в дисциплините от 1500 до 10 000 метра Евгени Игнатов е сред организаторите на международния турнир „Младост“ в Русе. Председателят на лекоатлетическия клуб Дунав Русе е доволен от тазгодишното издание на състезанието на стадион „Младост“, което през уикенда събра атлети от над 35 отбора от пет държави.

„Наша състезателка от Дунав Русе Михаела Михайлова покри норматив за Европейско първенство за юноши и девойки под 18 години в хвърлянето на копие. Има много впечатляващи резултати и на 100 метра с препятствия при момичетата, и на 110 метра с препятствия при юношите. Бяха покрити много нормативи за Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети. Това за мен е атестат, че турнирът се движи в правилна посока", каза Игнатов.

"Най-много ме радва, че дойдоха много млади атлети. Отново ни уважиха, макар че Русе е малко по-далеч от столицата и от други градове. Над 30 състезатели от Румъния ни гостуваха. Неслучайно този турнир се провежда вече 12-13 години и всяка година участието става все по-силно - както от страна на чуждестранните отбори, така и от нашите състезатели“, добави той.

Евгени Игнатов отбеляза, че състезанието вече се е утвърдило в календара на Българската федерация по лека атлетика, както и в календарите на съседните балкански страни.

„Това е едно мини балканско първенство, защото резултатите отговарят на нивото на едно балканско първенство. Тази организация не може да се случи без усилията на Българската федерация по лека атлетика, Община Русе, която ни финансира, нашите спонсори - много са приятелите, които ни помагат за тази кауза“, коментира бившият бегач.

Финалистката от Олимпийски игри на 100 метра Анелия Нунева също е част от организацията на турнира.

„С Нунева сме се състезавали заедно, а в момента заедно изграждаме този турнир. Както виждате, организацията е на топ ниво. Това е много, много работа. Аз искрено ѝ благодаря за подадената ръка. Благодарение на Анелия Нунева го има този турнир. Благодаря и на съдийския състав, както и на всички, които са съпричастни към тази проява“, заяви още Игнатов.

Ден преди турнира се състоя среща на кмета на Община Русе Пенчо Милков и с президента на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов, на която бяха обсъдени важни въпроси, сред които и изграждането на закрита зала за лека атлетика в Русе.

„Това е една крачка напред. За никого не е тайна, че аз, Анелия, както и нашият клуб и ръководството му, искаме да изградим модерна закрита зала за лека атлетика с шест коридора, на европейско ниво. Русе има нужда от такава зала и я заслужава, защото оттук са излезли олимпийският шампион Христо Марков и редица други големи спортисти. Така че Русе заслужава този обект“, заяви Игнатов.

„Мисля, че първите стъпки са направени. Каквото зависи от общината - отреден е спортен терен, който може би отговаря на съвременните изисквания. Обнадежден съм, че Русе ще има закрита зала. Това е стимул за много млади хора да продължат да тренират. Не е тайна, че в момента имаме зала от 40 метра и децата, които сме привлекли през лятото, през зимата се разотиват. Затова е крайно необходимо да имаме такава зала. Мисля, че в Русе могат да се провеждат и много състезания. Русе е красив и приятен град, няма проблеми с настаняването. На Русе му приляга един такъв спортен обект“, добави той.

На въпрос дали се наблюдава тенденция децата в Русе да проявяват все по-голям интерес към леката атлетика, Евгени Игнатов отговори:

„Неслучайно преди 10 години тази писта я нямаше. Имахме много малко успехи. Сега русенските атлети са едни от най-силните в България и много деца вече започнаха да спортуват.“

