Лекотатлетическият турнир за "Купа Роза", посветен на Петя Пендарева, ще се състои на 16 май в Казанлък

За 21-и път в Казанлък ще се състои детският турнир по лека атлетика „Купа Роза“, съобщават организаторите от Спортен клуб по атлетика „Пендарева" на официалната си фейсбук страница. Състезанието ще е на 16 май на стадион "Севтополис" и е посветено на делото на лекоатлетката и създател на клуба Петя Пендарева.

Очаква се в турнира да вземат участие деца от цялата страна, а тази година „Купа Роза“ има и специална кауза в помощ на 4-догишно дете, което се нуждае от специално лечение. По време на събитието ще бъдат поставени дарителски кутии, а част от таксата ще бъде дарена в негова подкрепа, посочват организаторите.

„Това не е просто състезание, това е нейният турнир. Турнирът на Петя. Тя го създаде, тя му вдъхна душа“, посочват от спортния клуб и отбелязват, че днес делото на именитата спортистка се продължава със същата любов.

Турнирът се провежда с подкрепата на Община Казанлък. В предходното издание на състезанието участие взеха над 260 деца.



