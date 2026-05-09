Мария Илиева с два национални рекорда по лека атлетика на турнир "Младост"

Мария Илиева (Ивайло 93 - Велико Търново) постави два национални рекорда на копие (500 гр) за девойки под 18 години на турнира по лека атлетика "Младост" в Русе.

Илиева постигна 51.02 метра в първия си опит, а в последния достигна до 54.09. Този резултат е трети в европейската ранглиста за годината в тази възраст.

Повече от 400 млади атлети от България, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция и Украйна спорят за отличията в състезанията за юноши и девойки до 18 години.