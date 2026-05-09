Българските стрелци близо до финалите на европейското първенство в Осиек

Българските състезатели записаха стабилно представяне в днешния ден на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия, като няколко от тях останаха на крачка от участие във финалите.

При мъжете на 25 метра пистолет Самуил Донков се размина минимално с място сред най-добрите осем, след като завърши с 580 точки – само точка под резултата за финал. Това му отреди 11-а позиция в крайното класиране. Стоян Пушков също се представи на ниво и зае 13-о място с 577 точки, докато Димитър Събев остана 31-и с 550 точки.

При жените Антоанета Костадинова също беше много близо до финал, след като събра общо 580 точки (292 в бързата стрелба и 288 от първия ден), което ѝ отреди 12-а позиция. Със същия актив завърши и Лидия Ненчева, която се нареди 13-а. Адиел Илиева приключи с 576 точки на 23-то място, а Мирослава Минчева зае 30-а позиция с общ сбор от 572 точки.

В отборното класиране България се нареди на пето място, като в актива бяха включени резултатите на Костадинова, Минчева и Илиева – още едно доказателство за стабилното ниво на националния тим в конкуренцията на континента.