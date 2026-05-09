Мар Марекс пропуска Гран При на Франция и Гран При на Каталуния

Марк Маркес от Дукати ще пропусне Гран При на Франция в неделя, както и Гран При на Каталуния следващия уикенд, след като получи фрактура на стъпалото при катастрофа в спринта в Льо Ман в събота, съобщи неговият отбор.

Маркес претърпя тежка катастрофа в спринта в последната обиколка и световният шампион беше падна от мотора си, който се преобърна във въздуха, преди да се приземи до него.

Испанецът беше стъпил с десния си крак на пистата точно преди да бъде изхвърлен от машината, а 33-годишният състезател подскачаше на единия крак, преди да бъде откаран в медицинския център.

"След медицински преглед и рентгенова снимка стана ясно, че Марк Маркес няма да може да се състезава следващите стартове поради фрактура на десния крак. Той ще отлети за Мадрид тази вечер, за да спретърпи операция“, се казва в изявление на Дукати.

Контузията е пореден удар за настоящия шампион, който все още не е завършвал на подиума този сезон.

Маркес е пети в класирането, на 51 точки зад лидера в шампионата на Aprilia Марко Бецеки.