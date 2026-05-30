Александър Божилов донесе злато за България от международната купа по триатлон в Мамая

Българският национал Александър Божилов спечели златния медал на турнира World Triathlon Development Regional Cup Mamaia 2026, проведен в румънския курорт Мамая.

В силна конкуренция от повече от 50 състезатели от 11 държави Божилов демонстрира отлична подготовка, тактическа дисциплина и постоянство във всички етапи на надпреварата, за да заслужи първото място и да изкачи най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Състезанието събра едни от най-перспективните триатлонисти от региона на Балканите и Източна Европа. Участие взеха представители на България, Румъния, Турция, Хърватия, Украйна, Естония, Словения, Малта, Молдова, Северна Македония, Латвия, както и състезатели под неутрален статут.

Успехът на Божилов носи ценни точки за световната ранглиста и е поредно доказателство за развитието на българския триатлон през последните години. Представянето му затвърждава позициите на България сред водещите нации в региона и показва потенциала на младите ни състезатели да се конкурират успешно на международно ниво.

В Мамая стартираха и други български национали, които също се представиха достойно срещу сериозна международна конкуренция.

От Българската асоциация по триатлон поздравиха Александър Божилов за впечатляващото постижение, както и неговите треньори Борис и Петър Божилови за професионализма и труда, довели до поредния успех за българския триатлон. Според федерацията златният медал е вдъхновение за младото поколение спортисти и важна крачка към още по-сериозни международни постижения в бъдеще.