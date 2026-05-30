БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шумен 1951 доминира на рапира в първия ден от Държавното първенство по фехтовка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Клубът триумфира и при младежите, и при девойките в отборните надпревари в залата на Националната спортна академия

Шумен 1951 доминира на рапира в първия ден от Държавното първенство по фехтовка
Слушай новината

Шумен 1951 започна по впечатляващ начин участието си в Държавното първенство по фехтовка, след като спечели титлите на рапира отборно при младежите и девойките в първия състезателен ден.

При младежите шампионският тим беше в състав Мартин Велев, Езра Гитберг и Георги Младенов. На второ място се класира Олимпик София с Емил Кожухаров, Александър Татарски и Калоян Христов, а бронзовите медали останаха за отбора на Ескалибур в състав Пресиян Бончев, Калоян Конов и Александър Лесковски.

Шумен 1951 оглави класирането и при девойките. Златните медали заслужиха Мая Александрова, Александра Бъчварова, Лилия Николова и Савина Петрова. Среброто спечели Олимпик с Божена Лифшиц, Нора Родопска, Габриела Топалова и Бана Щея, докато третата позиция зае тимът на Волов с Моника Димитрова, Николета Николова и Патриция Чепишева.

В индивидуалната надпревара при младежите шампион на рапира стана Данаил Полишев. Александър Татарски завоюва сребърния медал, а Диян Николов и Росен Великов си поделиха бронзовите отличия.

При девойките титлата спечели Савина Петрова. Втора завърши Евангелина Велчева, а на третото място се класираха Александра Бъчварова и Божена Лифшиц.

Държавното първенство, което се провежда в залата на Националната спортна академия в София, продължава днес с индивидуалните състезания на рапира и сабя при мъжете и жените. Официалното откриване на шампионата е насрочено за 12:30 часа.

#Шумен 1951 #Държавно първенство по фехтовка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
1
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя от европейското първенство по художествена гимнастика
3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че...
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
5
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на...
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства
6
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Още

Спортни новини 30.05.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 30.05.2026 г., 12:25 ч.
Енчо Керязов инспектира Спортно училище "Юрий Гагарин“ в Бургас Енчо Керязов инспектира Спортно училище "Юрий Гагарин“ в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
Христо Янев, Георги Костадинов и министър Енчо Керязов в „Арена спорт“ Христо Янев, Георги Костадинов и министър Енчо Керязов в „Арена спорт“
Чете се за: 00:30 мин.
Спортни новини 29.05.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 29.05.2026 г., 20:50 ч.
Министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас Министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас
Чете се за: 01:57 мин.
Американец спечели Кралския 19-и етап на Джирото (Гледайте най-интересното тук) Американец спечели Кралския 19-и етап на Джирото (Гледайте най-интересното тук)
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други държави, които са в ситуацията на България
Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други...
Чете се за: 00:40 мин.
Политика
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.
Криминално
"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура "Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Гуми, въжета и керамични отпадъци извадиха водолази от морето край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Мартин Захариев за "Евровизия": Ще направим истинска фиеста
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Хегсет призова азиатските съюзници на САЩ да увеличат разходите за...
Чете се за: 03:37 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ