Шумен 1951 доминира на рапира в първия ден от Държавното първенство по фехтовка

Шумен 1951 започна по впечатляващ начин участието си в Държавното първенство по фехтовка, след като спечели титлите на рапира отборно при младежите и девойките в първия състезателен ден.

При младежите шампионският тим беше в състав Мартин Велев, Езра Гитберг и Георги Младенов. На второ място се класира Олимпик София с Емил Кожухаров, Александър Татарски и Калоян Христов, а бронзовите медали останаха за отбора на Ескалибур в състав Пресиян Бончев, Калоян Конов и Александър Лесковски.

Шумен 1951 оглави класирането и при девойките. Златните медали заслужиха Мая Александрова, Александра Бъчварова, Лилия Николова и Савина Петрова. Среброто спечели Олимпик с Божена Лифшиц, Нора Родопска, Габриела Топалова и Бана Щея, докато третата позиция зае тимът на Волов с Моника Димитрова, Николета Николова и Патриция Чепишева.

В индивидуалната надпревара при младежите шампион на рапира стана Данаил Полишев. Александър Татарски завоюва сребърния медал, а Диян Николов и Росен Великов си поделиха бронзовите отличия.

При девойките титлата спечели Савина Петрова. Втора завърши Евангелина Велчева, а на третото място се класираха Александра Бъчварова и Божена Лифшиц.

Държавното първенство, което се провежда в залата на Националната спортна академия в София, продължава днес с индивидуалните състезания на рапира и сабя при мъжете и жените. Официалното откриване на шампионата е насрочено за 12:30 часа.