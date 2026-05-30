Енчо Керязов инспектира Спортно училище "Юрий Гагарин“ в Бургас

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Спортно училище „Юрий Гагарин“ в Бургас, където се запозна на място със състоянието на материалната база и с изпълняваните проекти за подобряване на условията за обучение и спортна подготовка.

По време на визитата министърът разгледа текущите дейности по обновяване на сградния фонд, които се реализират със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта и по Плана за възстановяване и устойчивост.

В момента в училището се изпълнява проект за ремонт и рехабилитация на общежитието на стойност над 3 милиона евро. Част от средствата са осигурени от ММС, а дейностите включват мерки за енергийна ефективност, обновяване на общежитието и модернизиране на учебните кабинети.

Учебно-тренировъчният процес на възпитаниците се провежда основно в спортни бази, собственост на Община Бургас, като част от съоръженията са предоставени за ползване от спортните клубове, към които са картотекирани учениците.

От ръководството на училището представиха и дългосрочната визия за развитието на институцията. През последните години се работи активно по проект за изграждане на нова училищна сграда с модерна спортна инфраструктура и общежитие. За целта Община Бургас вече е предоставила терен, а предназначението на имота е променено за изграждането на бъдещ спортно-образователен комплекс.

Идейният проект предвижда база с капацитет до 464 ученици, общежитие с 46 стаи и богата спортна инфраструктура. В нея са заложени зали за тепихни спортове, художествена гимнастика, спортна акробатика и отборни дисциплини, както и фитнес, възстановителен център и открити спортни съоръжения с лекоатлетическа писта.

Посещението на министър Керязов е част от инициативите на Министерството на младежта и спорта за оценка на условията за подготовка на младите български спортисти и планиране на бъдещи инвестиции в спортната инфраструктура.