Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Енчо Керязов инспектира Спортно училище "Юрий Гагарин" в Бургас

Министърът на младежта и спорта се запозна с напредъка по ремонтните дейности и перспективите за изграждане на нов спортно-образователен комплекс

Енчо Керязов инспектира Спортно училище "Юрий Гагарин“ в Бургас
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Спортно училище „Юрий Гагарин“ в Бургас, където се запозна на място със състоянието на материалната база и с изпълняваните проекти за подобряване на условията за обучение и спортна подготовка.

По време на визитата министърът разгледа текущите дейности по обновяване на сградния фонд, които се реализират със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта и по Плана за възстановяване и устойчивост.

В момента в училището се изпълнява проект за ремонт и рехабилитация на общежитието на стойност над 3 милиона евро. Част от средствата са осигурени от ММС, а дейностите включват мерки за енергийна ефективност, обновяване на общежитието и модернизиране на учебните кабинети.

Учебно-тренировъчният процес на възпитаниците се провежда основно в спортни бази, собственост на Община Бургас, като част от съоръженията са предоставени за ползване от спортните клубове, към които са картотекирани учениците.

От ръководството на училището представиха и дългосрочната визия за развитието на институцията. През последните години се работи активно по проект за изграждане на нова училищна сграда с модерна спортна инфраструктура и общежитие. За целта Община Бургас вече е предоставила терен, а предназначението на имота е променено за изграждането на бъдещ спортно-образователен комплекс.

Идейният проект предвижда база с капацитет до 464 ученици, общежитие с 46 стаи и богата спортна инфраструктура. В нея са заложени зали за тепихни спортове, художествена гимнастика, спортна акробатика и отборни дисциплини, както и фитнес, възстановителен център и открити спортни съоръжения с лекоатлетическа писта.

Посещението на министър Керязов е част от инициативите на Министерството на младежта и спорта за оценка на условията за подготовка на младите български спортисти и планиране на бъдещи инвестиции в спортната инфраструктура.

#спортно училище "Юрий Гагарин" #министър Енчо Керязов

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя от европейското първенство по художествена гимнастика
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
Композиция с глаголическо „Слово" се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Шумен 1951 доминира на рапира в първия ден от Държавното първенство по фехтовка
Христо Янев, Георги Костадинов и министър Енчо Керязов в „Арена спорт"
Министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас
Американец спечели Кралския 19-и етап на Джирото (Гледайте най-интересното тук)
Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други държави, които са в ситуацията на България
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Гуми, въжета и керамични отпадъци извадиха водолази от морето край...
Мартин Захариев за "Евровизия": Ще направим истинска фиеста
Хегсет призова азиатските съюзници на САЩ да увеличат разходите за...
