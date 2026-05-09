Хорхе Мартин спечели спринтовата надпревара в Гран При на Франция

Испанецът Хорхе Мартин (Aприля) спечели спринтовата надпревара за Гран При на Франция в клас МотоGP, кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Мартин стартира осми на стартовата решетка в Льо Ман, но успя да спечели и да се доближи до съотборника си и лидер в шампионата Марко Бецеки.

Състезателят на Дукати - Франческо Баная, завърши втори, а Бецеки се класира трети. Съотборникът на Баная и настоящ световен шампион Марк Маркес претърпя тежка катастрофа в последната обиколка и не завърши състезанието.

Победата на Мартин, рекорден 18-и успех в спринта за шампиона от 2024 г., го доближи на шест точки от Бецеки в генералното класиране на шампионата преди основното състезание в неделя.

Педро Акоста от KTM e четвърти, докато фаворитът на домакините Фабио Куартараро от Ямаха допълни челната петица.