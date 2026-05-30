Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Стилияна Николова поведе в многобоя след първите два уреда на европейското първенство във Варна

Българката влиза като лидер в суперфинала, а Ева Брезалиева остана извън Топ 10

Стилияна Николова зае първото място във временното класиране за многобоя след първите два уреда на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Европейската шампионка от Будапеща 2024 събра актив от 59.650 точки и ще продължи борбата за титлата в решаващата фаза на надпреварата.

Българката впечатли с изпълнението си на обръч, за което получи най-високата оценка до момента – 30.550 точки. На топка възпитаничката на Валентина Иванова отново демонстрира стабилност и заслужи 29.100 точки, което ѝ осигури лидерската позиция преди съчетанията с бухалки и лента.

Конкуренцията за европейската титла остава изключително оспорвана. Само на 0.050 точки зад Николова е олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев от Германия с актив от 59.600 точки. Трета засега е действащата европейска шампионка Таисия Онофричук от Украйна с 58.100 точки.

Другата българска представителка Ева Брезалиева не успя да намери място сред десетте най-добри. Тя получи 24.300 точки на обръч и 26.900 на топка за общ сбор от 51.200 точки, което ѝ отреди 19-ата позиция в крайното подреждане след първата фаза.

Шампионатът във Варна се провежда по нов формат, при който всички гимнастички представят композиции с обръч и топка, а само първите десет в класирането продължават към суперфинала с бухалки и лента. Именно там ще бъде определена новата абсолютна европейска шампионка.

Втората част на многобоя започва от 12:50 днес в ефира на БНТ 3, а Стилияна Николова ще се опита да затвърди лидерската си позиция и да донесе нов европейски успех за България пред родна публика.

# Ева Брезалиева #Стилияна Николова

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя от европейското първенство по художествена гимнастика
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
Композиция с глаголическо „Слово" се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
