Българският ансамбъл с добра подиум тренировка преди европейското първенство

Българският ансамбъл направи подиум тренировка преди участието си на европейското първенство във Варна. Финалите може да проследите пряко по БНТ 3.

София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова изиграха добре композицията си с пет топки, а на три обръча и два чифта бухалки направиха леки неточности.

Националките тренираха заедно с отборите на Австрия, Италия, Чехия, Гърция и Украйна.

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева започват участието си на шампионата на Стария континент в събота. Българките са в група А, която започва в 15:00 часа.

26 ансамбъла ще се борят за европейската титла, а първите осем на топки и обръчи/бухалки влизат на финалите на отделните уреди.

Европейското първенство продължава утре от 10:00 часа с първата част на финала на индивидуалния многобой при жените с участието на Стилияна Николова и Ева Брезалиева.