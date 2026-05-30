Стилияна Николова: Конкуренцията не спи, но и ние вървим само напред

Сребърната медалистка в многобоя на eвропейското първенство по художествена гимнастика във Варна Стилияна Николова сподели, че е удовлетворена от представянето си, въпреки че вижда още резерви в изпълненията си. Българката коментира новия формат на надпреварата, конкуренцията в спорта и предстоящите финали на отделните уреди.

"Определено беше интересно състезание с новия формат, който видяхме. Имаше известно объркване до последно кой ще продължи с бухалки и кой с лента, докато излязат всички резултати. Въпреки това мисля, че се справих доста добре. Доволна съм от изиграването си, макар че винаги има какво още да се подобри и покаже. Не успях да разкрия напълно възможностите си, но вярвам, че и за това ще дойде времето“, заяви Николова.

По повод нововъведения формат на eвропейското първенство тя призна, че не усеща съществена разлика от гледна точка на състезател.

"Аз при всички положения се надявам винаги да играя и четирите уреда. За мен многобоят си остава състезание от четири композиции и не гледам на него уред по уред. Важна е цялостната картина и съвкупността от четирите изпълнения. Затова този формат не ми влияе особено и не променя начина, по който подхождам към състезанието“, обясни тя.

Николова вече насочва вниманието си към финалите на отделните уреди, където ще има възможност да се бори за нови отличия пред родна публика.

"Амбицията ми е да запазя концентрацията си и да продължа с хубавата игра. Това е най-важното. Когато успея да покажа това, което сме тренирали, резултатите идват сами“, каза европейската шампионка от Будапеща 2024.

Българката коментира и все по-сериозната конкуренция в международната художествена гимнастика.

"В последните години всички много се развиват, всички работят изключително много и влагат огромен труд. Конкуренцията не спи. Тя върви само напред, както и ние. Това прави спорта още по-интересен и ни мотивира постоянно да се усъвършенстваме“, подчерта Николова.

Стилияна отправи и думи на подкрепа към своята съотборничка Ева Брезалиева, която също ще участва във финалите на отделни уреди.

"Ева ми честити медала и много ѝ благодаря за подкрепата. Все още не сме имали възможност да поговорим по-дълго, защото около нас е истински хаос след състезанието, но ѝ пожелавам да бъде спокойна и уверена. Тя има качествата и може да покаже много добри съчетания“, каза Николова.

След края на надпреварата българската гимнастичка ще участва и в специалната церемония по случай 80-годишния юбилей на легендарната треньорка Нешка Робева.