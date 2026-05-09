Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът според хората, синдикатите и Фискалния съвет?

Най-малко 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор очакват синдикатите с приемането на новия бюджет, за да бъде компенсирана инфлацията. Бизнесът настоява за запазване на данъчния модел и оптимизация на разходите. От Фискалния съвет също препоръчват консолидация и намаляване на администрацията.

Новият бюджет на държавата ще важи най-много половин година. Хората обаче разчитат, че с него ще започнат реформи и ще се върне балансът между доходи и цени.

Юлиана Попова: "На първо място да е съобразен с потребностите на обикновените граждани, които не би трябвало да страдат от инфлация." Красимира Янева: "Първо, според мен е за здравното осигуряване, след това за културата и образованието и разбира се към полицията, защото те трябва да ни пазят." Николай Цанев: "Трябва да подобрят живота. Първо трябва да се оправят с горивата, с надценките."

Към края на април бюджетът завършва на рекорден за последните 15 години дефицит. Така, за да има пари за допълнителни средства, трябва да бъдат намалявани разходи или увеличавани приходи. Свои препоръки отправиха от Фискалния съвет.

Доц. Десислава Калчева, член на Фискалния съвет: "Основната движеща сила на тези препоръки е оптимизация на разходите, тъй като беше дадена заявка, че данъчната политика ще се запази във вида, в който я виждаме в момента."

От съвета препоръчват оптимизацията да започне от държавната администрация и преглед за евентуални течове по министерствата.

Доц. Десислава Калчева, член на Фискалния съвет: "При социалните осигуровки, препоръката е те да се плащат от всички държавни служители, за да има равнопоставеност между групите работници в публичния сектор."

От синдикатите са съгласни, че оптимизаця трябва да има.

Любослав Костов, директор на ИССИ на КНСБ: "7000 души се бяхме разбрали, че могат да бъдат съкратени, не проценти, а хора. Говорим за незаети щатни бройки, говорим за хора в пенсионна възраст, но това трябва да стане след анализ."

В замяна обаче трябва да се вдигнат заплатите на останалите.

Любослав Костов, директор на ИССИ на КНСБ: "От издръжка, заплати и пенсии, ако някой мисли да прави икономии, не е познал. Хората не отидоха да гласуват, за да им замразяват заплатите. За бизнеса също трябва да има някаква подкрепа, тъй като малкият и среден бизнес изнемогват."

Според работодателите е допустимо увеличение на заплатите от полугодието.

Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК: "Ако бюджетът има такива възможности, предполагам е реалистично, виждаме, че данните за по-висока инфлация са налице, но със сигурност ще настояваме ръстовете да не са двуцифрени."

Работодателите са постигнали и напредък в преговорите със синдикатите за промяна на механизма за определяне на минималната работна заплата. Настояват да отпадне автоматичното увеличение на заплатите в МВР, при военните и в образованието.

Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК: "Нашето виждане е, че двата бюджета трябва да се правят успоредно, този за 2026 година, заедно с бюджета за 2027 година и да изповядват една обща философия и визия."

Евентуални данъчни промени също трябва да се правят след широка дискусия и анализи. И синдикатите, и работодателите смятат, че трябва да има мерки за справяне с високите цени, но те трябва да са целеви и насочени към уязвимите групи.

Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК: "Силно се надяваме мерките да не са насочени към раздаване на хеликоптерни пари, защото това няма как да не доведе до увеличение на цените и по-висока инфлация."

Новият финансов министър Гълъб Донев обяви, че до месец, бюджетът ще е готов и внесен в Народното събрание.