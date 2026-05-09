Президентът на БФЛА Георги Павлов награди деца от ОУ „Иван Вазов“ в Русе

Екип на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и община Русе за втори пореден ден организираха занимания по „Детска атлетика“ в Русе. Над 200 ученици от основно училище „Иван Вазов“ от втори, трети и четвърти клас се включиха в забавни отборни състезателни игри.

Всички ученици бяха наградени с подаръци и грамоти от програмата „Планета Атлетика“ – съвместна инициатива на БФЛА и Министерството на младежта и спорта, съобщиха от федерацията.

Първото занимание на 7 май бе в основно училище „Любен Каравелов“ бе посветено на Световния атлетически ден на детската атлетика. Децата от ОУ „Иван Вазов“ бяха наградени лично от президента на БФЛА Георги Павлов.