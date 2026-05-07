Над 400 млади спортисти от шест държави ще стартират в турнир по лека атлетика в Русе

Международният турнир по лека атлетика „Младост“ ще се проведе на градския стадион в Русе на 9 май. Състезанието е специализирано за юноши и девойки под 18 години, а над 400 млади атлети от България, Турция, Украйна, Молдова, Сърбия и Румъния ще спорят за отличията. Само от България заявки са дали 355 атлети от 45 клуба от цялата страна, а чуждестранни участници са над 70.

Основната цел на най-добрите в тази възраст са покриване на нормативи за Европейското първенство под 18 години в Риети, Италия (16-19 юли) и световния шампионат за под 20 години в Юджийн, Орегон, САЩ (5-9 август). Началото на турнира е в 13:30 часа, а последните дисциплини и награждавания продължават до 19:00 часа.

Най-добрите три резултата при юноши и при девойките ще бъдат премирани и с парични награди съответно – първо място - 150 евро, второ място - 125 евро и трето място - 100 евро.

Основен организатор на турнира е атлетически клуб Дунав Русе съвместно с Българска федерация лека атлетика и община Русе.