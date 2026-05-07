ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София

До 21 май родителите ще могат да прегледат и да пренаредят желанията си в системата

Върховният административен съд потвърди прилагането на новата Наредба за прием в детските градини в София, съобщиха от "Московска" 33. Новите разпоредби, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. за класирането през настоящата кампания бяха временно спрени от първата инстанция - Административния съд-София.

От Столичната община допълват, че решението гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници, без промени в движение. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени.

Основните промени в правилата за прием са уеднаквяване на тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата, въвеждане на нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, както и допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на София.

"С това решение ВАС потвърждава възможността да се прилагат новите правила за прием - правила, които са резултат от дълъг процес на анализ и обществен дебат. Това е важна стъпка към система, в която достъпът до места се основава на реалните нужди на семействата, а не на формални или неравнопоставящи критерии. За Столична община това е потвърждение, че усилията ни за по-справедлив модел са в правилната посока“, коментира Десислава Желязкова, заместник-кмет по направление "Образование, спорт и младежки дейности".

Въпреки, че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата. Първото класиране ще излезе на 22 май.

