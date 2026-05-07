Георги Клисурски: София, Пловдив, Варна и Бургас получават 22 млн. евро за детски градини

Служебният кабинет ще внесе в Народното събрание за ратификация договорът за присъединяването на България към Европейския механизъм за стабилност. Това съобщи министърът на финансите Георги Клисурски след последното заседание на служебното правителство.

Клисурски определи присъединяването към Европейския механизъм за стабилност като "най-добрата застраховка "Живот" за финансовото здраве на България".

С друго решение, Министерският съвет одобри целево финансиране за четирите най-големи общини в България, които ще получат общо 22 млн. евро за изграждане на съществуващи вече проекти на детски градини.

Финансиране от 22 млн. евро ще получат София, Пловдив, Варна и Бургас. Това е много малка част от сумата, необходима на четирите града да финансират всички нови детски градини, които трябва да се изградят, но това правим в рамките на възможното, заяви Клисурски и посочи, че бъдещият редовен кабинет ще може да изготви 3 или 5-годишна програма за справяне с недостига на места в детски градини в цяла България.

Клисурски съобщи, че днешното решение се взема и като мярка държавата да намали средствата за компенсации за неприети в градини деца, които се изплащат в четирите града.