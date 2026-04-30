Христо Илиев: Петър Петров ми пожела да бия и рекорда му на 100 метра

Постижението на Христо Илиев от 6.53 секунди в спринта на 60 метра официално бе ратифицирано като европейски рекорд за младежи до 23 години. През февруари родният спринтьор подобри три пъти и националния рекорд при мъжете, изпреварвайки дългогодишното върхово постижение на легендарния Петър Петров. Пред камерата на Българската федерация лека атлетика 21-годишният спортист разкри повече за отличния сезон и впечатляващия резултат от Балканския шампионат в зала, проведен в Белград.

„Не съм очаквал да имам чак толкова силни резултати. Щастлив съм, че това е и европейски рекорд. Преди две седмици го ратифицираха, за което съм много щастлив. Не съм се и съмнявал, че няма да бъде ратифициран. Доволен съм от целия сезон, единствено от световното първенство не съм напълно удовлетворен“, каза атлетът.

Спринтьорът сподели и за любопитен разговор с Петър Петров, чийто рекорд успя да подобри.



„Разговаряхме още на националния шампионат. Пожела ми успех занапред и да подобря и рекорда му на 100 метра. Каза ми, че има много хляб в мен, стига да съм здрав“, добави Илиев.



Той подчерта, че постигнатите резултати го амбицират още повече да продължи възходящото си развитие.