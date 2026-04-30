Христо Илиев: Петър Петров ми пожела да бия и рекорда му на 100 метра

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Спринтьорът подчерта, че постигнатите резултати го амбицират още повече да продължи възходящото си развитие.

Христо Илиев
Снимка: БФЛА
Слушай новината

Постижението на Христо Илиев от 6.53 секунди в спринта на 60 метра официално бе ратифицирано като европейски рекорд за младежи до 23 години. През февруари родният спринтьор подобри три пъти и националния рекорд при мъжете, изпреварвайки дългогодишното върхово постижение на легендарния Петър Петров. Пред камерата на Българската федерация лека атлетика 21-годишният спортист разкри повече за отличния сезон и впечатляващия резултат от Балканския шампионат в зала, проведен в Белград.

„Не съм очаквал да имам чак толкова силни резултати. Щастлив съм, че това е и европейски рекорд. Преди две седмици го ратифицираха, за което съм много щастлив. Не съм се и съмнявал, че няма да бъде ратифициран. Доволен съм от целия сезон, единствено от световното първенство не съм напълно удовлетворен“, каза атлетът.

Спринтьорът сподели и за любопитен разговор с Петър Петров, чийто рекорд успя да подобри.

„Разговаряхме още на националния шампионат. Пожела ми успех занапред и да подобря и рекорда му на 100 метра. Каза ми, че има много хляб в мен, стига да съм здрав“, добави Илиев.

Той подчерта, че постигнатите резултати го амбицират още повече да продължи възходящото си развитие.

„Целите ми за летния сезон са подобряване на националния рекорд на 100 метра и силно представяне на европейското първенство във Великобритания. Ако съм здрав, вярвам, че съм способен на много добри бягания, но времето ще покаже. Очакванията вече растат. Смятам, че с Валя Демирева правим отлична подготовка и ще постигнем много силни резултати на 100 метра“, завърши спринтьорът.

#Христо Илиев #лека атлетика

