Граматиков и Ангелова са шампиони на България в спортното ходене

Мартин Граматиков и Мария Ангелова са шампиони на България в спортното ходене, съобщиха от пресслужбата на БФЛА. Ето и всички резултати от проведеното състезание в Хисаря.

Шампиони от националното първенство по спортно ходене на писта – Хисаря 2026 от календара на БФЛА:



Момичета под 16 години – 3000 м: Лора Великова (Добруджа – Добрич) – 18:20.1

Момчета под 16 години – 3000 м: Явор Матев (Шумен) – 16:54.4

Девойки под 18 години – 5000 м: Екатерина Павлова (Шумен) – 31:00.1

Юноши под 18 години – 5000 м: Мирослав Стоянов (Шумен) – 30:02.1

Девойки под 20 години – 10 000 м: Лазарина Христова (Нови Пазар) – 1:02:20

Юноши под 20 години – 10 000 м: Дилян Мейдинов (Шумен) – 1:02:00

Жени – 10 000 м: Мария Ангелова (Мизия) – 57:31

Мъже – 10 000 м: Мартин Граматиков (Спартак – Койнаре) – 52:06