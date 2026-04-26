Граматиков и Ангелова са шампиони на България в спортното ходене

Надпреварата се проведе в Хисаря.

спортно ходене
Снимка: БФЛА
Мартин Граматиков и Мария Ангелова са шампиони на България в спортното ходене, съобщиха от пресслужбата на БФЛА. Ето и всички резултати от проведеното състезание в Хисаря.

Шампиони от националното първенство по спортно ходене на писта – Хисаря 2026 от календара на БФЛА:

Момичета под 16 години – 3000 м: Лора Великова (Добруджа – Добрич) – 18:20.1
Момчета под 16 години – 3000 м: Явор Матев (Шумен) – 16:54.4
Девойки под 18 години – 5000 м: Екатерина Павлова (Шумен) – 31:00.1
Юноши под 18 години – 5000 м: Мирослав Стоянов (Шумен) – 30:02.1
Девойки под 20 години – 10 000 м: Лазарина Христова (Нови Пазар) – 1:02:20
Юноши под 20 години – 10 000 м: Дилян Мейдинов (Шумен) – 1:02:00
Жени – 10 000 м: Мария Ангелова (Мизия) – 57:31
Мъже – 10 000 м: Мартин Граматиков (Спартак – Койнаре) – 52:06

„Планета Атлетика" бе представена в училище „Любен Каравелов" в Ямбол
„Планета Атлетика“ бе представена в училище „Любен Каравелов“ в Ямбол
Стотици взеха участие в столичния полумаратон
Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика
В Пловдив изготвиха петиция за изграждане на зала за лека атлетика
Националният шампионат по полумаратон с участието на най-добрите ни бегачи
Братя Жекови са фаворитите в националния шампионат по трейл бягане
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука...
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради...
