„Планета Атлетика“ бе представена в училище „Любен Каравелов“ в Ямбол

Програмата за детска атлетика „Планета Атлетика“ зарадва над 200 деца в основно училище „Любен Каравелов“ в Ямбол на 15 април.



Екип на Българска федерация лека атлетика под ръководството на Андрей Рангелов, председателят на общинския съвет в Ямбол Антон Шиков, треньорката от атлетически клуб „Тунджа“ – Ямбол Полина Тодорова и учители от учебното заведение организираха игри за всички ученици от трети и четвърти клас. Децата участваха в отборни игри с много емоции, а част от тях заявиха желание да се запишат в подготвителните групи по атлетика в града.



Всички деца бяха наградени с грамоти, стикери и ваучери за спортна екипровка. Програмата „Планета Атлетика“ се реализира от Българска федерация лека атлетика с помощта на Министерството на младежта и спорта.



В Ямбол ще се проведе и втория кръг от веригата „А1 атлетика за младежи“ на 16 април, както и атлетическия пробег „Ямбол рън“ на 17 април.