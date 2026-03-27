Националният шампионат по полумаратон с участието на най-добрите ни бегачи

Шампионите на България на 21.0975 км ще се излъчат по време на традиционния маратон на Стара Загора, където ще има надпревари и на 5 км, 10.55 км и класическата дистанция 42.195 км.

Полумаратон
Снимка: БФЛА
Националният шампионат по полумаратон ще се проведе на 29 март в Стара Загора и ще събере едни от най-силните бегачи в страната ни.

Шампионите на България на 21.0975 км ще се излъчат по време на традиционния маратон на Стара Загора, където ще има надпревари и на 5 км, 10.55 км и класическата дистанция 42.195 км.
Миналогодишните шампиони Исмаил Сенанджи (Евър – Варна) и Маринела Нинева (Локомотив – Дряново) ще защитават титлите си съответно при мъжете и жените.

В мъжката конкуренция личат имената на Стоян Владков (Етър Академик – Велико Търново) и Кольо Райчинов (Младост 2012 – Благоевград), а при жените на рекордьорката на маратон и полумаратон Милица Мирчева (Атлет – Мездра) и Девора Аврамова (Берое – Стара Загора), която показва отлична форма тази зима.

Дебют в официални състезания след няколкогодишно прекъсване ще направят рекордьорите ни на 3000 м стипълчейз Митко Ценов (Актив 2013 – Пловдив) и Силвия Дънекова-Лалова (Нови Пазар).

Един от олимпийските ни състезатели в биатлона – Константин Василев (Стратеш Атлетик – Ловеч) също ще бяга на полумаратон в Стара Загора – месец след изявите му в Кортина-д‘Ампецо.

