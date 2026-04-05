Стотици взеха участие в столичния полумаратон

Исмаил Сенанджи спечели при мъжете днешния полумаратон, който се проведе по улиците на София. Той измина дистанцията от 21 км и 100 м за 1 час 9 минути и 57 секунди.



Втори на 4 минути и 30 секунди е Симеон Диловски, а трети на 8 минути и 26 секунди е Методи Георгиев.

При жените най-бърза по трасето беше Антония Георгиева с време 1 час 27 минути и 34 секунди. Челната тройка допълниха Симона Неделчева и Теодора Петкова. Организатор на състезанието е спортен клуб „Бегач“.



