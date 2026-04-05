Акция на полицията срещу купуване на гласове в Монтана

от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 02:47 мин.
В хода на операцията са образувани 10 досъдебни производства, трима са задържани

В ход е специализирана полицейска операция в населени места на територията на цялата област, насочена към предотвратяване на престъпленията срещу изборното законодателство и гарантиране честността на предстоящия вот.

Обект на контрол са били 27 души с криминални прояви и 26 обекта – частни адреси, заложни къщи, дружества за бързи кредити и търговски обекти, разполагащи с финансов ресурс за неправомерно влияние върху вота на гражданите. Извършени са проверки на лица, установили се като местни лидери на групи, влияещи на изборния процес. Полицейското присъствие е било засилено в рисковите населени места и райони, както и в районите около учебни заведения, детски градини и паркови зони.

В хода на операцията са образувани 10 досъдебни производства - 7 купуване на гласове, 2 за държане на наркотични вещества и едно за притежание на незаконно оръжие. Открито е незаконно съхранение на дърва за огрев.

С полицейска заповед до 24 часа са задържани трима жители на областния град – двама по подозрение за купуване на гласове и един – като автор на 6 кражби.

При полицейска проверка в град Брусарци са иззети незаконно притежавана пушка и боеприпаси. От 4 търговски обекти в град Лом и село Расово, община Лом, са иззети 4 тефтера и 2 тетрадки, съдържащи списъци с имена на хора и посочени суми срещу тях. Поставена в един от тефтерите е намерена сумата от 120 евро в банкноти с различен номинал. В същото помещение е намерено и иззето портмоне с поставена в него сумата от 1 905 евро в банкноти с различен номинал.

На изградените контролно-пропускателни пунктове на възлови места в областта са извършени проверки на 204 моторни превозни средства и 264 човека. Съставени са 17 акта и 24 фиша по Закона за движение по пътищата. Връчени са 13 фиша за превишена скорост. Съставени са 14 предупредителни протокола по Закона за МВР.

В акцията участваха служители от Криминална, Икономическа, Охранителна полиция, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и екипи на Зоналното жандармерийско управление, Областната дирекция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите.

Активните полицейски действия, насочени срещу противодействие на купуването на гласове, ще продължат до края на изборния процес.

