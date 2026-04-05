В Ръждавица посрещат Цветница с традиционни обичаи

В кюстендилското село Ръждавица празнуват Цветница с традиционни обичаи, които се предават от поколение на поколение. За тяхната символика разказваме в следващия репортаж.

На днешния ден млади момичета и деца, пременени в народни носии, изплитат венци от върбови клонки – символ на палмовите листа, с които е посрещнат Иисус Христос в Йерусалим.

Лъчезара, 8 години: „Иначе много красиво се прави венче. Харесва ли ти днешният празник? - Да, защото мама има имен ден и днес й поздравих празника.“

Венците се украсяват с цветя и се пускат по реката с намислени желания.

Димана Крумова: „Българската етнография разказва за това като един своеобразен преход от моминство към вече отглеждане за момък, за заигравка, та може би с това са свързани желанията на момичетата.“

Традицията повелява на трапезата да присъстват постни гозби със зелени растения. Баба Роза, която също празнува имен ден днес, приготвя лечебен мед от глухарчета.

Роза Гайдарова: „Глухарчето е много полезно, и корените му са полезни, и листетата и цветът за целата имунна система… Много е приятно да се пазят българските традиции.“

За местните хора днешният празник носи надежда за здраве и благополучие през цялата година.