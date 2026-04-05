Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток

Американските сили спасиха изчезналия в Иран пилот, съобщи тази сутрин президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Първият пилот на същия самолет беше спасен веднага след свалянето на американския изтребител в петък. Новината идва на фона на поредна размяна на заплахи и удари. Иранските въоръжени сили отхвърлиха новия ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп Ормузкият проток да бъде отворен до 48 часа.

"Намерихме го" - с тези думи Доналд Тръмп съобщи за спасяването на американския пилот.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Американските сили проведоха една от най-смелите спасителни операции в историята на САЩ за един от невероятните ни офицери, който освен това е и много уважаван полковник, и за когото с огромна радост ви съобщавам, че сега е жив и здрав!"

Тръмп разкри, че пилотът е ранен, но ще се оправи, описвайки местонахождението му "в тила на врага в коварните планини на Иран". Мястото е било следено постоянно, а спасителната операция - внимателно подготвена. В нея са се включили десетки американски самолети. Няма пострадали или убити американски военни.

Според иранската революционна гвардия по време на операцията са унищожени няколко вражески летящи обекта. В петък ирански медии разпространиха кадри на отломки от самолет с твърдението, че са на сваления американски изтребител, а говорителка обяви награда за намиране на пилота му. На следващия ден беше показано видео на мъже с оръжия и ирански знамена, които го търсят.

"Ще го намерим!"

Междувременно тече ултиматумът на Тръмп Ормузкият проток да бъде отворен до понеделник или в противен случай "адът ще се стовари върху Иран". Техеран отговори по подобен начин.

Ебрахим Золфакари, говорител на Революционната гвардия: "Не забравяйте, ако ескалацията продължи, целият регион ще се превърне в ад за вас".

Бившият ръководител на Международната агенция за атомна енергия и Нобелов лауерат Мохамед ел Барадей отправи призив към държавите от Персийския залив да спрат лудостта на Тръмп.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
