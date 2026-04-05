Илияна Йотова: Да има повече светлина и надежда в дните ни

Президентът Илияна Йотова отправи поздрав във фейсбук по повод Цветница и пожела повече светлина, надежда и разбирателство между хората, като честити празника и на християните, отбелязващи Възкресение Христово.

"Честита Цветница!

Честит имен ден на всички, които празнуват днес!

Да има повече светлина и надежда в дните ни.

Поздравявам всички сънародници католици и арменци, които днес отбелязват Възкресение Христово!

Да пребъдат вярата в доброто и разбирателството помежду ни", написа във фейсбук президентът Илияна Йотова.