Пролетен полумаратон блокира движението в центъра на София

Центърът на София днес ще бъде блокиран заради провеждането на полумаратон.

Въведена е временна организация на движението от 8.00 до около 13:30 ч. Ограничено ще бъде движението на автомобили по бул. „Витоша“ в участъка от НДК до „Патриарх Евтимий“, части от булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“, Тодор Александров, Лъвов мост и мостът Чавдар.

Градският транспорт, който преминава в този район, ще бъде пренасочван по алтернативни маршрути. Полумаратонът започва в 9.00 часа от площад "Александър Невски", а дистанциите са три - 5, 10 и 21 километра.