С духа на Валери Петров: Младежкият театър създаде ново пространство за деца

Цанка Николова от Цанка Николова
Чете се за: 02:37 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Младежкият театър вече има и специално пространство за деца – от днес на сцената на кукления театър „В лунната стая“ има детски представления. Новото пространство разполага с чисто нова зала с 65 места, най-модерно оборудвана по отношение на звук и осветление, фоайе с интересни занимания, изненади и приятни забавления за децата. Новата сцена отвори врати на 21 март – Международния ден на кукления театър, а представленията се радват на изключителен интерес и от малки, и от големи. Ново пространство, в което детето е в центъра. А забавните детайли, които надничат отвсякъде, създават една приказна обстановка.

„В лунната стая“ е пространство, посветено на творчеството на Валери Петров.

Александър Йорданов, куклен актьор в Младежки театър „Николай Бинев“: "Навсякъде е духът на Валери Петров. Гримьорните ни са кръстени – всяка една на различен персонаж от Валери Петров, репетиционната ни зала носи името на Валери Петров и няма как да не е специално."

И несъмнено отговорността на първите, които излизат на сцената, е голяма.

Доц. д-р Михаела Тюлева, режисьор и преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“: "Тук определено се чувстват много уютно, чувстват се приети. Мястото е абсолютно ново, заредено е изцяло с прекрасна енергия и с много любов, и с пълната свобода да творят така, както те искат, и това, което те искат."

Делян Тодоров, зам.-директор на Младежки театър „Николай Бинев“: "Днес може да се похвалим с едно ново пространство за деца, за куклен театър, и едно ново пространство, в което детето е в центъра, без театърът да бъде инфантилен, но да бъде доста честен с децата и доста приключенски."

Доц. д-р Михаела Тюлева, режисьор и преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“: "Технологиите безспорно са огромна конкуренция на живото изкуство, но това, което живото изкуство носи, е именно посланието, което децата възприемат с всичките си сетива."

Мястото е заредено с духа, енергията и любовта на Валери Петров, но и с посланията, които ни остави с вълшебното си творчество.

