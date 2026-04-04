Хиляди неимунизирани деца - очаква ли ни епидемия от морбили?

До началото на 70-те години на миналия век вирусът на дребната шарка – морбили – е предизвиквал чести епидемични взривове и много смъртни случаи. Въвеждането на масовата ваксинация тогава променя статистиката и днес сме забравили тези времена. Защо безпочвени страхове дават път на вируса отново и каква е опасността? Гледайте рубриката „След новините“ с автор Мая Димитрова.

Минали са 105 години от злополучната 1921 година, когато дребната шарка убива 1896 души у нас, според официалната статистика. Предстоят близо 50 години, в които най-заразната болест ще влиза във всеки дом и ще поваля без изключение всяко едно от децата. Ще загинат 5000. Не е известен броят на увредените. Така ще бъде до масовата имунизация през 1969 г.

Д-р Кремена Пармакова – началник отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването: "Морбили не прощава. Историята помни 50-те години на миналия век, когато броят на заболелите в България достига до 40 000 и повече. Първият ефект, който се усеща, е върху броя на смъртните случаи. Намалява броят на умрелите от заболяването. С увеличаване на имунизационния обхват намаляват вече и самите епидемични вълни – по-малко хора боледуват."

Ето така изглежда кривата на смъртните случаи преди и след масовата ваксинация на населението. 88 пъти разлика в броя на починалите, ако сравним периода между 1921 и 1969 и от 70-те до днес. Всъщност за последните 59 години са починали само 79 души, срещу почти 7000 за 49 години преди ваксинацията.

Д-р Минка Велева – началник на „Интензивно отделение“ в МБАЛ Враца: "Първата ваксина, която е правена на по-възрастните, беше много качествена и даваше поне теоретично пожизнен имунитет."

Д-р Кремена Пармакова – началник отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването: "И така, от година на година, с развитие на имунизационните политики, с обхващането на повече деца, въвеждане на по-съвременна ваксина, на втора доза, стигаме до момента, когато обществото става в някаква степен безотговорно, защото морбили вече няма." "Нас не ни хваща, че ние пием ракия. От Балкана сме."

Д-р Кремена Пармакова – началник отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването: "И всеки почва да мисли, че това е заболяване, което не може да го достигне – да, но историята сочи, че не е така. Там, където останат лица без защита, морбили се връща. Това е болест, която ходи по хората, и винаги когато има лице заразено и лице, което може да заболее, рискът съществува."

И болестта се връща – вълната през 2009–2011 г. минава през цялата страна – умират 22 деца.

Д-р Минка Велева – началник на „Интензивно отделение“ в МБАЛ Враца: "През 1974 г. започна задължителната имунизация против морбили и аз мога за себе си и колегите, които работим в тази сфера, да кажа, че оттогава ние почти бяхме забравили това заболяване, допреди 10–15 години, когато на същото място, в този регион – ул. „Латинка“ в Бяла Слатина – започна един взрив."

Д-р Кремена Пармакова – началник-отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването: "2009–2011 г. бяха почти 24 000 случаите на морбили. Това е последната голяма епидемия, регистрирана в страната. Продължи три години."

Епидемията е спряна, след като здравните власти издирват и ваксинират стотици деца. Това е единственият начин. За да няма епидемично разпространение на вируса, покритието трябва да е 95%. По предварителни данни за миналата година ваксинираните с втора доза са едва 82%. Има всички предпоставки взривът в област Враца да продължи с месеци и да обхване цялата страна.

Д-р Кремена Пармакова – началник отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването: "Това е заболяване, което може да засегне зрението на хората, може да засегне дихателната система, мозъка с енцефалит, както има и късни усложнения, които са несъвместими с живота."

Това е болест, която убива, но историята като че ли се повтаря – този път доброволно се дава път на вируса – от незнание, неграмотност, глупост, вяра в конспирации.

Д-р Светлана Тодорова – директор на МБАЛ – Бяла Слатина: "Забелязваме, че има деца без ваксини, които постъпват при нас. Съобщават, че не са ги ваксинирали."

Борислав Илиев: "Морбили се разпространява в района, силно заразно е, опасно е за дечицата, за тези, които не са били ваксинирани. Нещо за грип, не знам какво – ваксинираха детето за грип нещо, това ли е?" Мила Евтимова – здравен медиатор, Благоевград: "Носят се тук-там слухове. Има някакъв страх, по ТикТокове качвани клипове за последствия като аутизъм."

"И не само аутизмът – причината много жени да нямат деца е именно от ваксините, които ни слагат като деца. В тези ваксини се съдържат неща, които намаляват способността както при жените, така и при мъжете да имат деца. Така че може да прескачате ваксините – нищо няма да им стане. Аз не съм ваксинирана с нито една ваксина", се твърди в едно от видеата в ТикТок.

Ако напишете думата „ваксини“ в търсачката, първият резултат, на който ще попаднете, е този сайт. Неговата цел не е да информира, а да манипулира – да създаде страхове. Статиите имитират експертни описания, с посочени уж научни източници, така че да въздействат върху потребители, които не търсят конспирации, а информация. На практика обаче четат псевдофакти и манипулативни твърдения.

Мария Шаркова – адвокат по медицинско право: "Не бива да подценяваме родителите, които се страхуват за децата си – това е нормално, нормален инстинкт. Когато родителите не получат адекватна информация, на която да вярват от страна на здравните власти, те започват да вярват на фалшиви новини и да търсят информация, която не е проверена."

В социалните платформи има десетки антиваксърски групи. През годините се наслагват различни наративи, които се видоизменят според нуждите. Те са отдавна оборени от науката, но това не спира разпространението им. Например, че ваксинираните срещу морбили са заразни, лекарите плашат пациентите с болестта, защото им плащат, учените крият състава на ваксината, Центърът по заразни и паразитни болести се финансира от Рокфелер и затова ви лъжат. Особен проблем е, когато човек с авторитет пише абсолютни лъжи, които обаче са споделяни хиляди пъти.

Мария Шаркова – адвокат по медицинско право: "Разпространител на много сериозна дезинформация е лице, което е учител, което се ползва с авторитет сред много хора. Реших да опровергая тази информация и да посоча, че съветите нямат юридическа обосновка – бях обвинена, че нарушавам Конституцията, което беше абсурдно."

Българската съдебна практика не се отличава от европейската по отношение на дела за отказ от задължителните ваксини или ограничаване на достъп до детски градини на неваксинирани. Приема се, че подобни искове нямат основание, защото се застрашава общественото здраве.

Д-р Кремена Пармакова – началник отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването: "На фона на 40 000 заболели, да умрат 50–60–70 души за някой вероятно е малко, но самото заболяване протича с усложнения при някои лица. Една тежка пневмония, усложнена, една увреда на мозъка не мисля, че е нещо, което може да се премине толкова леко." Мария Шаркова – адвокат по медицинско право: "В България има сериозен проблем по отношение на дезинформацията и това е, че още в ранна детска възраст не се изучава критично мислене в училище и не се преподава, и не се учат децата да се отнасят критично към информацията, която ги залива, защото има много голяма разлика какво е било преди 20–30 години и сега, когато всякаква информация е достъпна и когато човек няма способността да я отсява, той е в море от всякакви факти, данни, които не може да обмисли."

Проблемът не засяга само маргинализирани групи – всъщност все по-често отказът от научно обосновани факти правят родители с добри доходи.

Мария Шаркова – адвокат по медицинско право: "Възможността да прилагаш елементарна, формална логика също не се изгражда много добре. Наистина има хора, които на пръв поглед имат сериозни професии, образовани са, които също вярват в подобни конспиративни теории, което е много учудващо."

Тенденцията в момента е все по-малко деца да бъдат ваксинирани, показва статистиката – около 10 000 са установените пропуски. Натрупването на неимунизирани деца без изключение води до епидемичен взрив.

Д-р Кремена Пармакова – началник отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването: "Факт е, че вероятно част от тези деца не живеят в България, защото ние използваме данни на НСИ за броя на българските граждани. Но да приемем, че дори 1 процент не живеят в България, все пак си остава една бройка от няколко хиляди деца годишно, които не са ваксинирани, което обаче си е горивото на една предстояща, настояща и бъдеща епидемия от морбили."

Така въпросът вече не е дали, а кога.