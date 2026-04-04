Над 70 са случаите на морбили в страната

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
У нас
Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите и обрив

случаите морбили страната
Снимка: БТА/Архив
Общо 73 случая на морбили са регистрирани на територията на страната за периода от 18 март до 3 април, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ) на сайта си.

Заболелите са от пет области – Враца, Ловеч, Плевен, София-град и София област. Най-много случаи – 83,5%, са регистрирани в област Враца. По първоначални данни при 61 от случаите е установена връзка с вече заболял човек.

Заболелите са на възраст от 0 до 48 години, като 68 от тях са деца. Най-висока е заболяемостта при децата под едногодишна възраст – 24,35 заболели на 100 000 население.

При 28 от случаите има данни за проведени имунизации срещу морбили, паротит и рубеола. Сред заболелите деца на възраст между 1 и 4 години са установени шест ваксинирани с една доза, а при заболелите на възраст 5-9 години – 10 ваксинирани с една доза. В групата 10-14 години има данни за трима ваксинирани с една доза и четирима ваксинирани с две дози, а при заболелите на възраст 15-19 години – двама ваксинирани с една доза и един ваксиниран с две дози. При възрастните над 20 години данните са за един ваксиниран с една доза и един ваксиниран с две дози.

От Министерството на здравеопазването посочват, че се провеждат лабораторни изследвания при ваксинираните лица за наличие на постваксинален имунитет. Предстои и задълбочено проучване на отчетените нива на заболели ваксинирани лица.

Във връзка с регистрираните случаи на морбили и предстоящите празнични и ваканционни дни от платформата „Плюс мен“, създадена от здравното министерство за популяризиране на ползите от ваксините, призовават гражданите да избягват контакт с болни хора и посещения на населени места с разпространение на заболяването. Експертите препоръчват често миене на ръцете и по-добра вентилация в дома и на работното място.

Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите и обрив. От здравното министерство съветват хората със симптоми да се изолират и да потърсят лекарска помощ, като при възможност предварително уведомят лечебното заведение за съмненията за морбили.

Ако човек е бил в близък контакт с потвърден случай на заболяването, трябва незабавно да потърси медицинска помощ, тъй като е възможно да бъде ваксиниран до 72 часа след контакта. Особено внимателни трябва да бъдат хората, които не са ваксинирани или не са преболедували, както и бременните жени, хората с отслабена имунна система и семействата с бебета.

Министерството на здравеопазването препоръчва родителите да проверят имунизационния статус на децата си. Децата на възраст от 13 месеца до 11-12 години трябва да имат поставена една доза ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, а родените преди 2015 г. – две дози.

Информацията за поставените ваксини е налична в електронното здравно досие на детето чрез мобилното приложение „еЗдраве“, както и в имунизационния паспорт или картон.

При установен пропуск родителите трябва да се обърнат към общопрактикуващия лекар на детето. Според експертите ваксинацията е най-ефективният начин за контрол на разпространението на морбили и за лична защита от заболяването.

#73 случая #морбили #Министерство на здравеопазването

