На косъм от трагедия: Четирима са пострадалите при дерайлирането на бързия влак Русе - Пловдив (ОБЗОР)

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Телефоните нямат обхват в този участък и повече от 5 минути никой не успява да подаде сигнал на телефон 112

Четирима души пострадаха, след като тази сутрин влак се удари в срутила се скала между Царева ливада и Трявна. Дерайлирали са локомотивът и първият вагон на бързия влак Русе – Пловдив. Това е втори такъв инцидент в това направление, след като вчера друг влак се удари в скали край Мъглиж.

65 пътници тази сутрин са пътували с бързия влак Русе – Пловдив. Около 8.00 ч. част от тях стават от местата си, взимат багажа си и се подготвят да слязат на гара Трявна. В този момент срутена скала върху релсите препречва пътя на влака.

Захарина Недкова – пътник: „Падна вагонът и паднахме, ние бяхме прави.

БНТ: Вие сте пострадала?

– Да, защото всички паднаха върху мен. Вие ми се свят, на ръката се ударих.“

Весела Гачева – пътник: „В първия вагон бях, ударих се лекичко лично аз. Не беше много високо, но явно много силно, в много тесен проход, и после като видях, че локомотивът е от другата страна – изтръпнах.“

Машинистите задържат екстремно влака и само заради бързата им и адекватна реакция не се стигна до фатален инцидент.

Алберт Иванов – машинист: „Много малко време имаше – в дясна крива, в десен завой, веднага след завоя видяхме паднала скална маса. Веднага реагирахме, каквото зависи от нас, задържахме влака и успяхме – живи и здрави сме. Ако не бяхме дръпнали, след 20 метра следва дере – пропаст.“

Салвадор Ганчев – гл. инж. поделение за пътнически превози Горна Оряховица: „Единствено тяхната намеса – доколкото са могли да намалят скоростта и да се ударят с по-малка скорост. Позволената скорост там е 65 км/ч., с толкова са се движили.“

Телефоните нямат обхват в този участък и повече от 5 минути никой не успява да подаде сигнал на телефон 112.

Весела Гачева – пътник: „Нека да има в тези условия, в тези влакове сателитен телефон. Добре, че беше един младеж, който имаше сателитен телефон. Нека да има сателитни телефони по тези маршрути.“

Три часа след инцидента пътниците бяха извозени до гара Царева ливада. Двама от пострадалите бяха транспортирани за преглед до Габровската болница, а останалите бяха извозени с два автобуса до Дъбово.

Сали – пътник: „Сега колко часа се забавихме, щях да имам една среща – забавихме се.“

Преместването на дерайлиралата композиция създава трудности за възстановяването на движението по трасето.

Салвадор Ганчев – гл. инж. поделение за пътнически превози Горна Оряховица: „Вчера също имаше произшествие между гарите Радунци и Дъбово, вече е разчистено – локомотивът и вагоните са вдигнати. Там очакваме да пуснат движението. Лошото е, че локомотивът, който дерайлира тук на гара „Стайновци“, е полегнал на една страна и много трудно ще бъде вдигнат в рамките на деня. Затова организираме превози, както виждате, с автобуси от гара Царева ливада до гара Дъбово в две насрещни посоки.“

Заради инцидента всички влакове, които пътуват по този маршрут, се движиха със закъснение днес. След втората катастрофа по това трасе, в рамките на един ден, в социалните мрежи хора изразиха мнение, че причината се крие в съкратени кантонери и служители, които обхождат линията за аварии, като тази дейност не е заместена с камери и електронни системи. За БНТ от НКЖИ заявиха, че в този участък конкретно няма недостиг на кантонери и ежедневно се извършват обходи, но падането на скали е природен процес, който няма как да бъде предвиден.

