Красимир Балъков: Добрите хора винаги са критикувани

Красимир Балъков бе сред стотиците, които си взеха последно сбогом с Борислав Михайлов. Бившият полузащитник сподели пред журналисти, че ще помни легендарния си съотборник в националния отбор като добър човек.

„Добра душа и, може би, затова през последните години получаваше много критика в България. Добрите хора, по принцип, винаги са критикувани. Винаги, когато човек си замине, тогава най-много можем да го оценим. Нека да почива в мир. Сигурен съм, че там, където е, го чакат по-добри времена“, сподели Балъков.