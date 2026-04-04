Александър Александров: Когато един човек си замине, тогава започват да го оценяват

Бившият футболен национал Александър Александров смята, че обществото започва да цени даден човек, едва когато той ни напусне.

Според него именно такъв е и случаят с Борислав Михайлов, който почина на 63 години.

"През последните години народът ни е доста озлобен. Озлобяваме се към успелите хора, което е жалко. Съболезнования за близките. Не е нужно да казваме каква личност е. Трябваше да го повтаряме, когато бе жив", сподели той на поклонението.

Според него поколението, от което бе част и Михайлов, е помогнало за развитието на следващите поколения.

"Доста радости ни създадоха 94-а година. Благодарение на тях следващото поколение имаше път, който бе проправен да отидем в чужбина. Когато един човек си замине, тогава започват да го оценяват", каза Александров.

Вижте цялото интервю във видеото.