Александър Александров: Когато един човек си замине, тогава започват да го оценяват

Бившият футболен национал вярва, че поколението, от което бе част и Михайлов, е помогнало за развитието на следващите поколения.

Бившият футболен национал Александър Александров смята, че обществото започва да цени даден човек, едва когато той ни напусне.

Според него именно такъв е и случаят с Борислав Михайлов, който почина на 63 години.

"През последните години народът ни е доста озлобен. Озлобяваме се към успелите хора, което е жалко. Съболезнования за близките. Не е нужно да казваме каква личност е. Трябваше да го повтаряме, когато бе жив", сподели той на поклонението.

Според него поколението, от което бе част и Михайлов, е помогнало за развитието на следващите поколения.

"Доста радости ни създадоха 94-а година. Благодарение на тях следващото поколение имаше път, който бе проправен да отидем в чужбина. Когато един човек си замине, тогава започват да го оценяват", каза Александров.

