Михаил Касабов: Боби беше мой духовен син

Дългогодишният вицепрезидент на Българския футболен съюз Михаил Касабов бе един от стотиците, които си взеха последно сбогом с Борислав Михайлов. Касабов трудно сдържаше емоциите си и заяви, че чувства легендарния вратар като свой син.

„Преди около 30 години, Боби Михайлов ме попита дали ще му стана кръстник. И така 30 години беше мой духовен син. Сега разбирам колко е тежко на родителите, които губят децата си. Но, животът е това. За жалост, оценяваме го късно“, каза Касабов.

Той коментира и идеята на Валентин Михов базата на националните отбори в Бояна да бъде кръстена на Борислав Михайлов.

„Според мен е задължително. Без неговите усилия и контакти, както и на целия Изпълком, трудно щеше да стане. Ние дълго време се борехме за национална спортна база и това е най-малкото, което трябва да направим“, категоричен е Касабов.

