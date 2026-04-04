БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Михаил Касабов: Боби беше мой духовен син

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Дългогодишният вицепрезидент на БФС трудно сдържаше емоциите си при изпращането на Боби Михайлов.

Михаил Касабов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дългогодишният вицепрезидент на Българския футболен съюз Михаил Касабов бе един от стотиците, които си взеха последно сбогом с Борислав Михайлов. Касабов трудно сдържаше емоциите си и заяви, че чувства легендарния вратар като свой син.

„Преди около 30 години, Боби Михайлов ме попита дали ще му стана кръстник. И така 30 години беше мой духовен син. Сега разбирам колко е тежко на родителите, които губят децата си. Но, животът е това. За жалост, оценяваме го късно“, каза Касабов.

Той коментира и идеята на Валентин Михов базата на националните отбори в Бояна да бъде кръстена на Борислав Михайлов.

„Според мен е задължително. Без неговите усилия и контакти, както и на целия Изпълком, трудно щеше да стане. Ние дълго време се борехме за национална спортна база и това е най-малкото, което трябва да направим“, категоричен е Касабов.

Подробности вижте във видеото!

#Борислав Михайлов поклонение # Михаил Касабов #Борислав Михайлов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ