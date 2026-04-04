Христо Крушарски: Ще запомня Борислав Михайлов с човешкото му отношение

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски отличи човешките отношения, които Борислав Михайлов е показвал към него, в хода на дългогодишното им приятелство.

Легендата на българския футбол почина на 63-годишна възраст.

"Ще го запомня с човешкото отношение. Познавам го от много години. До последната възможност, винаги сме били с едни и същи чувства един към друг. Крайно време е обществото да не осъзнава доброто само в крайния момент. Да станем българи и да уважаваме българското. Който каквото е дал, да го оценим", сподели той на поклонението.

Според него Михайлов има голяма заслужа за развитието на българския футбол.

"Ние с Боби започнахме изграждането. Локомотив Пловдив има най-добрата школа. Всички клубове трябва да работят в една посока, за да има успех", допълни Крушарски.

