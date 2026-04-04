Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:42 мин.

Поклонение пред Кирил Ампов в столичния храм „Св. Седмочисленици"

Карина Караньотова
В столичния храм "Св. Седмочисленици" е поклонението пред Кирил Ампов - един от най-обичаните български музиканти, певци и автори на песни. Близки, роднини, приятели и почитатели дойдоха, за да се простят с него. Той почина на 1 април на 77-годишна възраст. Той беше известен не само с гласа си, който покоряваше поколения българи, но и с чувството си за хумор, с което променя облика на българската поп сцена.

Владимир Ампов - Графа: "Един много добър и честен човек и оставил следа. И страхотно грижовен баща и дядо. Нас ни свързваше музиката и това ще продължи да ни свързва."

Атанас Янкулов: "Предполагам много хора знаят за неговото творчество. Аз имах щастие да съм издател на единствения албум на трио "Спешен случай", първия албум на Графа, познаваме се от "Хит минус едно". Беше много читав човек. Артисти има колкото искаш, и таланти, и прочие, но читавите хора... Затова съм тук, да го почета, защото беше светла душа."

Момчил Колев, композитор: "Работил съм с него, съветвал съм се с него. За мен беше страхотен човек и да му е светла паметта."

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
