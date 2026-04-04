Цигари без бандерол на стойност над 1 300 000 евро са открити в незаконната фабрика в Дупница, която беше разкрита в четвъртък при специализирана акция на главна дирекция “Гранична полиция”. Фабриката е една от най-големите за производство на незаконни цигари у нас през последните години.

При нахлуване на полицейските служители във фабриката е осуетен опит да се изнесе количество от нелегално произведената акцизна стока без бандерол с бус.

Главен комисар Антон Златанов, директор на ГД Гранична полиция”: “Огромни количества цигари са задържани, огромно количество над 11 тона нарязан тютюн. В последствие тъй като продължихме работа, имахме по-широко наблюдение, в района на село Кривина влязохме и в друга база, където задържахме още 180 мастърбокса, общото количество е 651 мастърбокса цигари."

Задържаното количествено възлиза на над 1 300 000 евро по пазарни цени в Европа.

Главен комисар Антон Златанов, директор на ГД Гранична полиция”: "Фабриката е работила при голяма конспиративност, във фази на цикличност. Докарват се работници, тук има изградени спални помещения, кухня, баня, всички стени са оборудвани със шумоизолация, прозорците са запечатани, целият обект е с видеонаблюдение. Въобще много добре създадена престъпна организационна дейност от тяхна страна."

Двама души са задържани за 72 часа - единият се е занимавал с логистиката, а другият с организирането на пласирането на стоката. И двамата са криминално проявени, добре познати на "Гранична полиция".

Албена Разсолкова, административен ръководител на Районна прокуратура - Кюстендил: "За това престъпление законодателят предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години затвор, както и лишаване права по чл. 37 от наказателния кодекс. Тоест лицата могат да бъдат лишени да упражняват определена дейност, в случая да се занимават с акцизни стоки."

Работата по случая продължава.