Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици

Подписаното споразумение с Украйна ще запази Болградската гимназия като пълноценна и ще осигури обучение по български език, история и култура за учениците от 1 до 12 клас и дори предучилищно обучение. Това каза в „Денят започва с Георги Любенов“ служебният министър на образованието проф. Сергей Иганов. Той подчерта,че споразумение за преподаване на украински език в България няма.

„Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага, защото ако не бяхме подписали протокола, съществуваше опасност от септември месец горните класове на тази гимназия да се закрият“, каза проф. Игнатов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

Той припомни значението на училището за българската общност в Украйна.

„Имаме много сънародници в Одеса и там в Болград е създадена гимназията от български родолюбиви българи. Завършили са я много български водачи, революционери, интелектуалци – първият ректор на СУ, министър-председателят Александър Малинов и т.н. Имаше опасност тази гимназия да престане да бъде гимназия.“

Проф. Игнатов уточни, че с протокола се въвежда и предучилищно образование за децата на българската диаспора, както и подготовка и квалификация на учители по български език и история в България:

„Нашият ангажимент по администрирането е подготовката на учители по български език и история и тн.“

Освен това страната ни ще осигурява учебни материали, учебници, учебни помагала. Също така възможността ученици от Болградската гимназия да идват на езикови курсове в България.

„Най-добрият ученик, възпитаник на тази гимназия, да учи за сметка на българската държава, да получи българска бакалавърска и магистърска степен тук, в България. И победителят в общоукраинската олимпиада по български език също безплатно да придобие бакалавърска и магистърска степен в България.“

Проф. Сергей Игнатов отхвърли спекулациите, че посещението в Киев и подписаният протокол ще доведат до изучаване на украински език в България или промени в учебниците по история.

„Спекулира се... Нищо не е подписвано на тази тема.“

Във връзка с трагичния случай с „Петрохан“ и частното училище „Космос“, министърът обясни, че то е регистрирано по Кеймбриджската система, където няма изискване учителите да са педагози. По този казус всичко е предоставено на прокуратурата.

Служебният министър припомни, че понеделник, 20 април е присъствен, но неучебен. Учениците ще бъдат на училище, но няма да имат учебни занятия, след което ще могат да се включат в различни инициативи.

„В момента има над 5500 предложения от българските училища как ще отбележат 150-годишнината на Априлското въстание. Включиха се общини, дори разбрах, че Софийската община дори готви шествие, за което съм благодарен.“

Министърът е помолил колегите си да посетят по един областен град, като самият той се е записал за Северозападна България и ще премине през Видин – родният му град.

По повод идеята 20 април да стане официален празник, проф. Игнатов поясни, че това не означава пренебрегване на 3 март.

„Игнатов няма проблем с 3 март. Това е много важна дата – България възкръсва на картата....Трети март е много важна дата, аз говоря за официален празник...За да се стигне до 3 март се е започнало с кървавото писмо и първата пушка...И оттук нататък, естествено, ще честваме и 3-и март.“

Проф. Игнатов подчерта, че е завършил руска гимназия и в Санкт Петербург, което по думите му не го поставя в русофобски или русофилски позиции. Подчерта, че целта е историческото събитие да се отбелязва справедливо и национално.

Вижте целия разговор с проф. Сергей Игнатов във видеото.