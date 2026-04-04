Мартин Кузманов в предаването "Аз съм"

В предаването „Аз съм“ ви срещаме с Мартин Кузманов, футболист от школата на Септември София. Той се състезава на поста централен защитник.

„Запалих се по футбола от баща, от много малък. Бях на 3 годинки. Той ме записа в школата на „Щурче“. Имаше контакт с треньора, с когото бяха играли в един отбор. Останах в тази школа до 12-годишна възраст. След това ме харесаха от Септември, дойдох тук и вече 4 години играя в тази школа“, разказа Кузманов пред БНТ.

Сериозни похвали талантливият бранител получи и от своя треньор в Септември.

„Петър Кузманов за мен е един от най-големите таланти на България относно позицията, на която играе. Изпъква доста над връстниците си. Винаги е играл при по-големите. Сега навърши 16 години, вече има мач и за втория отбор, който се състезава във В група. Невероятен боец, което вече много трудно се наблюдава в съвременния футбол, особено на тази позиция. Комплексен футболист, затова си позволявам да кажа, че е един от най-големите таланти на този пост в България“, каза Петър Василев, треньор на ДЮШ на Септември.

Кузманов добави, че за един централен защитник е много важно да бъде спокоен, но и лидер. Споделя, че в първите седмици му е било трудно с адаптацията в Септември.

„Във футбола най-важното е колективът. За да успееш, трябва и другите да ти помогнат“, категоричен е 16-годишният футболист.

Кузманов признава, че любимият му български футболист е Трифон Иванов.

„Само мога да взема пример от футболист като него, затова се учи от него“, добави тийнейджърът.

