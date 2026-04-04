Мартин Кузманов в предаването "Аз съм"

Чете се за: 02:15 мин.
Талантливият защитник защитава цветовете на Септември София.

Мартин Кузманов
В предаването „Аз съм“ ви срещаме с Мартин Кузманов, футболист от школата на Септември София. Той се състезава на поста централен защитник.

„Запалих се по футбола от баща, от много малък. Бях на 3 годинки. Той ме записа в школата на „Щурче“. Имаше контакт с треньора, с когото бяха играли в един отбор. Останах в тази школа до 12-годишна възраст. След това ме харесаха от Септември, дойдох тук и вече 4 години играя в тази школа“, разказа Кузманов пред БНТ.

Сериозни похвали талантливият бранител получи и от своя треньор в Септември.

„Петър Кузманов за мен е един от най-големите таланти на България относно позицията, на която играе. Изпъква доста над връстниците си. Винаги е играл при по-големите. Сега навърши 16 години, вече има мач и за втория отбор, който се състезава във В група. Невероятен боец, което вече много трудно се наблюдава в съвременния футбол, особено на тази позиция. Комплексен футболист, затова си позволявам да кажа, че е един от най-големите таланти на този пост в България“, каза Петър Василев, треньор на ДЮШ на Септември.

Кузманов добави, че за един централен защитник е много важно да бъде спокоен, но и лидер. Споделя, че в първите седмици му е било трудно с адаптацията в Септември.

„Във футбола най-важното е колективът. За да успееш, трябва и другите да ти помогнат“, категоричен е 16-годишният футболист.

Кузманов признава, че любимият му български футболист е Трифон Иванов.

„Само мога да взема пример от футболист като него, затова се учи от него“, добави тийнейджърът.

Вижте епизода във видеото!

Всички предавания от поредицата ще намерите и в YouTube канала на БНТ!


ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Български футбол

Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен
Чете се за: 01:35 мин.
Ясен Петров: Благодаря на момчетата за подаръка с този незабравим гол Ясен Петров: Благодаря на момчетата за подаръка с този незабравим гол
Чете се за: 01:30 мин.
Левски се подхлъзна срещу Добруджа Левски се подхлъзна срещу Добруджа
Чете се за: 02:10 мин.
Първа лига: Добруджа - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Добруджа - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
