След акцията в Дупница: Очакват се нови данни за нелегалната база за цигари

От Районната прокуратура в Кюстендил и Граничната полиция ще представят подробности за разкрита високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол в Дупница.



При акцията са задържани двама души. При извършените полицейски действия са намерени големи количества цигари, както в тази база, така и на друг адрес - в софийското село Кривина.

Образувано е досъдебно производство за незаконно държане на тютюневи изделия без акцизен бандерол с цел разпространение.