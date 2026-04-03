Диана Петкова: Целта ми беше да покрия норматива за европейското първенство

Диана Петкова покри норматив в дисциплината 50 метра бруст за европейското първенство по плуване в 50-метров басейн в Париж през август.

Националната състезателка записа време от 30.84 секунди, с което спечели и държавната титла при жените на шампионата в Пловдив.

"Сутринта си подобрих личното време, обаче останах доста близо до норматива, което създаде едно доста голямо напрежение в мен и не бях сигурна, точно как ще се отрази това на следобедното ми плуване. Радвам се, че успях да плувам за първи път под 31 секунди и също така това е норматив за европейското това лято, което беше и целта ми за това състезание", сподели тя в интервю за БНТ.

