Диана Петкова: Целта ми беше да покрия норматива за европейското първенство

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Плувкинята изпълни целта си на Държавното първенство в Пловдив.

Диана Петкова покри норматив в дисциплината 50 метра бруст за европейското първенство по плуване в 50-метров басейн в Париж през август.

Националната състезателка записа време от 30.84 секунди, с което спечели и държавната титла при жените на шампионата в Пловдив.

"Сутринта си подобрих личното време, обаче останах доста близо до норматива, което създаде едно доста голямо напрежение в мен и не бях сигурна, точно как ще се отрази това на следобедното ми плуване. Радвам се, че успях да плувам за първи път под 31 секунди и също така това е норматив за европейското това лято, което беше и целта ми за това състезание", сподели тя в интервю за БНТ.

Вижте интервюто във видеото.

Свързани статии:

Черно море поведе в класирането след първия ден на Държавното отборно първенство по плуване
Надпреварата се провежда на басейн “Младост” в град Пловдив.
ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Видео

Черно море спечели Държавното отборно първенство по плуване
Черно море спечели Държавното отборно първенство по плуване
Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч. Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч.
Калина Венева: Сплотени сме и не се отказваме Калина Венева: Сплотени сме и не се отказваме
Чете се за: 00:35 мин.
Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове
Чете се за: 00:40 мин.
Евелина Цветанова: Мачът беше с голяма стойност Евелина Цветанова: Мачът беше с голяма стойност
Чете се за: 01:15 мин.
Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник "Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
