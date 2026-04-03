Списъци с имена и пари са иззети от адрес в пловдивския квартал "Столипиново"

Списъци с имена и парична сума са иззети от адрес в пловдивския квартал "Столипиново".

Тази сутрин незабавни полицейски действия били предприети от служители на Шесто РУ заради информация, че мъж от квартала може да направи опит да повлияе на други жители от района при гласуването на предстоящите избори за народни представители.

При направено претърсване на адреса на пловдивчанина са открити собственоръчно изписани от него списъци с имена на хора и общо 10 895 евро, като банкнотите са с номинал от по 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Със заповед по ЗМВР мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдено производство.