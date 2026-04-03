Рокада в гръцкия кабинет: Скандал с европейски субсидии разтърси правителството

Изненадваща рокада в кабинета на Гърция заради ескалиращ скандал с европейски субсидии за земеделието. Премиерът Кириакос Мицотакис назначи трима нови министри, след като досегашните подадоха оставки.

Политическата буря се разрази, след като Европейската прокуратура започна наказателно преследване срещу 100 лица в Гърция за участие в схема за източване на европейски субсидии.

Разследването е за декларации с невярно съдържание за несъществуващи пасища и измислени селскостопански дейности.

Европрокуратурата внесе в гръцкия парламент днес две преписки, с които се иска имунитета на 11 депутати и предаването на властите на бивш министър и бивш заместник-министър на земеделието.