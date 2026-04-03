Доклади на Института по океанология във Варна сочат, че популацията на делфините в Черно море все още не може да се възстанови след масовото им избиване в средата на миналия век.

Към момента в българската акватория на Черно море живеят около 73 000 делфина. Каква е причината за негативната тенденция?

Масовият лов на делфини започва в края на 40-те години на XX век. У нас е създадена специална флотилия, корабите от която влизали на 200 км навътре в морето, за да ловят бозайниците.

Делфините са ловени заради ценната им маса с високо съдържание на витамин D. Месото им пък било деликатес в заведенията по Черноморието. През 1959 г. само в България са убити 59 000 делфина. Седем години по-късно уловът е забранен и те стават защитен вид.

Въпреки забраната за лов, намаляването на популацията на делфините продължава заради замърсяването на морето и рибарските мрежи.

Към момента в българската акватория на Черно море живеят делфини от три вида – Афала, Муткур и обикновен делфин.