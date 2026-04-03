Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

След фаталния побой в Слънчев бряг: Близки на загиналия мъж настояват за справедливост

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:07 мин.
Стотици граждани се включиха в мълчаливо шествие от заведението до мястото, където Стефан е убит

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Близки, приятели и граждани на Несебър се събраха на мирен протест пред полицейския участък в памет на 48-годишния Стефан Денев, който почина след жесток побой в Слънчев бряг. Протестът започна в 17:30 часа под наслов „Справедливост за Стефан“, с искане за най-тежката присъда за извършителя на престъплението. Дългогодишният служител на Община Несебър почина в края на март след жесток побой, след конфликт между две компании. По случая е задържан 36-годишен мъж, обвинен в умишлено убийство.

До убийството се стига след конфликт между две компании в дискотека в Слънчев бряг.

Георги Цанев, приятел: "Конфликтът започна с едни пререкания, с едно бутане, със заплахи. Потулихме нещата да не се стига до крайности и се разделихме."

По-късно обаче пред денонощен магазин в курорта, петима мъже от едната компания нападат 48-годишния Стефан и го пребиват до смърт.

Владимир, приятел: "Това е изродщина. Докато е на земята да го блъскаш, да го риташ. Само един е обвинен, а всъщност са били доста хора."

Близките на Стефан поискаха справедливост и арест на всички участници в побоя.

Йорданка Денева, майка на Стефан: "Искам по същия начин, както като куче са го убили, искам ефективни присъди, но не само за този прекия убиец. И другите четиримата, които ги скриха и повече не са казали нищо за тях, те са живи съучастници! Гледали са как го убиват детето ми, нали? Защо не са му помогнали."

Снимки: БНТ

Росица Стоянова, приятелка на Стефан: "Ние разбрахме, че чакаме дете. 11-и опит ин витро. Всичко възможно ще направя, за да има справедливост! Земята ще изровя! Разбирате ли?"

Стотици граждани се включиха в мълчаливо шествие от заведението до мястото, където Стефан е убит, за да запалят свещи в негова памет.

Анна-Мария Тонева: “Ние искаме доживотна присъда, защото той отне живот. Преди две години е набил жена през 2024г. същият този човек. Защо не е задържан? Защо е на свобода? Ако тогава се бяха предприели мерки, може би нямаше да се стигне дотук.”

Заради случая днес е обявен ден на траур в Община Несебър.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Почина големият композитор Михаил Белчев
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Атанас Запрянов: Самостоятелна отбрана на България извън колективната е непосилно бреме за икономиката
Осем души са задържани при акция срещу купения вот в област Сливен
Почина големият композитор Михаил Белчев
