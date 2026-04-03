След фаталния побой в Слънчев бряг: Близки на загиналия мъж настояват за справедливост

Близки, приятели и граждани на Несебър се събраха на мирен протест пред полицейския участък в памет на 48-годишния Стефан Денев, който почина след жесток побой в Слънчев бряг. Протестът започна в 17:30 часа под наслов „Справедливост за Стефан“, с искане за най-тежката присъда за извършителя на престъплението. Дългогодишният служител на Община Несебър почина в края на март след жесток побой, след конфликт между две компании. По случая е задържан 36-годишен мъж, обвинен в умишлено убийство.

До убийството се стига след конфликт между две компании в дискотека в Слънчев бряг.

Георги Цанев, приятел: "Конфликтът започна с едни пререкания, с едно бутане, със заплахи. Потулихме нещата да не се стига до крайности и се разделихме." Задържаха мъж за убийство след жесток побой в Слънчев бряг

По-късно обаче пред денонощен магазин в курорта, петима мъже от едната компания нападат 48-годишния Стефан и го пребиват до смърт.

Владимир, приятел: "Това е изродщина. Докато е на земята да го блъскаш, да го риташ. Само един е обвинен, а всъщност са били доста хора."

Близките на Стефан поискаха справедливост и арест на всички участници в побоя.

Йорданка Денева, майка на Стефан: "Искам по същия начин, както като куче са го убили, искам ефективни присъди, но не само за този прекия убиец. И другите четиримата, които ги скриха и повече не са казали нищо за тях, те са живи съучастници! Гледали са как го убиват детето ми, нали? Защо не са му помогнали."

Росица Стоянова, приятелка на Стефан: "Ние разбрахме, че чакаме дете. 11-и опит ин витро. Всичко възможно ще направя, за да има справедливост! Земята ще изровя! Разбирате ли?"

Стотици граждани се включиха в мълчаливо шествие от заведението до мястото, където Стефан е убит, за да запалят свещи в негова памет.

Анна-Мария Тонева: “Ние искаме доживотна присъда, защото той отне живот. Преди две години е набил жена през 2024г. същият този човек. Защо не е задържан? Защо е на свобода? Ако тогава се бяха предприели мерки, може би нямаше да се стигне дотук.”

Заради случая днес е обявен ден на траур в Община Несебър.