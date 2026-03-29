Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг, петима души са задържани

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг тази сутрин. Около 5:30 часа в заведение в един от хотелите възниква конфликт между две компании след употреба на алкохол. Служители на охранителна фирма извеждат участниците навън и напрежението временно е овладяно.

Малко по-късно обаче, една от групите – от петима мъже от село Оризаре, се отправя с такси към денонощен магазин. Там те засичат 48-годишен мъж от Свети Влас, с когото по-рано са имали спречкване. Конфликтът се разгаря отново и прераства във физическа саморазправа, при която мъжът пада на земята и умира.

Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в Съдебна медицина към УМБАЛ-Бургас. Петима мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.