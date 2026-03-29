БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг, петима души са задържани

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: Архив
Слушай новината

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг тази сутрин. Около 5:30 часа в заведение в един от хотелите възниква конфликт между две компании след употреба на алкохол. Служители на охранителна фирма извеждат участниците навън и напрежението временно е овладяно.

Малко по-късно обаче, една от групите – от петима мъже от село Оризаре, се отправя с такси към денонощен магазин. Там те засичат 48-годишен мъж от Свети Влас, с когото по-рано са имали спречкване. Конфликтът се разгаря отново и прераства във физическа саморазправа, при която мъжът пада на земята и умира.

Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в Съдебна медицина към УМБАЛ-Бургас. Петима мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.

#инцидент в Слънчев бряг #спречкване #починал мъж

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ