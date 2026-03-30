Задържаха мъж за убийство след жесток побой в Слънчев бряг

Задържаха за 72 часа мъж за убийство след жесток побой в Слънчев бряг.

Окръжна прокуратура – Бургас задържа за срок до 72 часа мъжа, обвинен в умишлено убийство на 47-годишен мъж. Престъплението е извършено на 29 март в Несебър.

По данни на разследването смъртта е настъпила вследствие на множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на жертвата. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.