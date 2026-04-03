Почина големият композитор Михаил Белчев
Украйна порази руска рафинерия в Уфа

Поредни удари на Русия взеха две жертви в Житомирска и Киевска области на Украйна. Президентът Зеленски обвини Москва във Великденска ескалация, след като Русия отхвърли негово предложение за спиране на въздушните удари по празниците. За две жертви и десетки ранени се съобщава и от Харков, където руските обстрели продължават втори ден. По неокончателни данни загиналите в цяла Украйна за деня са най-малко десет.

През последното денонощие Украйна е свалила 515 от 542 изстреляни руски дрона и 26 от общо 37 ракети. В Житомирска област са разрушени 18 сгради, над 100 са частично повредени. Сред мишените в Киевска област е ветеринарна клиника, където са били убити поне 20 животни. Засегнати са и частни домове, жилищни и административни сгради. Говорител на украинските Военновъздушни сили заяви, че Русия използва нови маршрути, нови дронове, които непрекъснато модернизира, както и нови тактики.

Иван, пенсионер: "Зарязахме всичко и хукнахме да видим нашия внук, който е в това училище. Там имаше много хора."

Валентина, съпруга на Иван: "Никога не съм била по-уплашена. Експлозията беше много силна."

Заради интензивните руски удари Полша вдигна изтребители, но няма данни за нарушение на въздушното й пространство. Доскоро Русия атакуваше предимно през нощта, но през последните седмици все по-често действа и през деня.

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че така Москва съзнателно се опитва да увеличи броя на цивилните жертви, да наруши ритъма на живот, да всява страх. Кремъл настоява, че Украйна трябва да се изтегли от районите в Донбас, които все още контролира, за да се сложи край на горещата фаза на войната.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: "Това ще улесни прехода към политико-дипломатическо уреждане на конфликта. За тази цел Зеленски трябва да поеме политическа отговорност и да вземе съответните решения. Няма краен срок. Това трябва да стане днес, или още по-добре вчера. Ще продължим специалната военна операция до постигане на заявените цели."

Володимир Зеленски оцени обстановката на фронта като най-добрата за Украйна за последните 10 месеца. Той допълни, че миналия месец украинските сили са предотвратили руска офанзива. Украйна е поразила руска петролна рафинерия в Уфа, на повече от 1400 километра от границата, съобщи украинската армия. Руски самолет Су-30 се е разбил при тренировъчен полет в Крим, двамата пилоти са успели да катапултират.

