Почина големият композитор Михаил Белчев
Премиерът Андрей Гюров: Щабът следи за непазарно поведение заради кризата в Близкия изток

У нас
Снимка: Министерски съвет
Важно е да има предвидимост и хоризонт при прилагането на мерките, свързани с отражението на кризата в Близкия изток върху България. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на заседанието на Щаба за координация на наблюдението и контрола на цените на стоките и горивата вследствие на конфликта, съобщиха от правителствената пресслужба.

Мерките ще бъдат активирани в зависимост от развитието на ситуацията в Близкия изток. Ние все още имаме най-ниските цени на горивата в ЕС, няма драстична промяна на конкурентоспособността на българските превозвачи, каза премиерът.

Националната агенция по приходите е проверила 1000 от 3900 бензиностанции. Установено е, че цените на горивата на дребно растат по-бавно от тези на едро, като самите бензиностанции поемат част от тежестта. Министърът на финансите Георги Клисурски цитира данни на Евростат и НСИ – инфлацията през март 2026 е 2,6% на годишна база, ръстът спрямо февруари е 0,5%, колкото е и в еврозоната.

Министерството на икономиката и индустрията работи активно по схемата за разсрочване на лизингови вноски за фирми, най-вече в транспортния сектор, през Българската агенция за експортно застраховане. Вече има нотификация за обещаната на превозвачите държавна помощ чрез толтаксите.

Министерството на транспорта разработва мерки, с които да се гарантира превозът с училищни автобуси до края на учебната година, както и запазването на междуселищния транспорт в малките населени места, който за много граждани е единствената възможност за придвижване.

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов не очаква поскъпване на хляба и тестените изделия поне през следващите 3 месеца. Той подчерта, че няма причини за увеличение на цените на млечните продукти. България е единствената страна в ЕС, в която цената на суровото мляко се срива, а на щанда се вдига.

При плодовете и зеленчуците очакванията са цените да започнат да се понижават след 2-3 седмици. Щабът продължава разработването на фокусирани мерки в помощ на гражданите и бизнеса, като в същото време се следи и за непазарно поведение, което би се отразило на потребителите.

